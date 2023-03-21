Найден старейший жемчужный город

На острове Синия в Персидском заливе обнаружили старейший город по добыче жемчуга

Археологи заявили, что они обнаружили старейший город по добыче жемчуга в Персидском заливе. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в пресс-релизе на Phys.org.

Руины города были найдены во время раскопок на острове Синия в эмире Умм-эль-Кувейн, примерно в 50 километрах к северо-востоку от Дубая вдоль побережья Персидского залива. Они датированы концом VI века.

Ранее на острове археологи уже обнаружили древний христианский монастырь возрастом 1400 лет. Город расположен к югу от монастыря и простирается примерно на 12 гектар. Он появился еще до появления ислама на Аравийском полуострове, что указывает на то, что его жители, вероятно, были христианами.

Специалисты нашли множество домов, сделанных из пляжного камня и известкового раствора, от тесных кварталов до более просторных домов с внутренними дворами, что свидетельствует о социальном расслоении. На этом участке также есть признаки круглогодичного проживания. В домах археологи обнаружили жемчужины и грузы, которые ныряльщики, задерживающие дыхание, использовали, чтобы быстро спуститься на морское дно.