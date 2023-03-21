Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:32, 21 марта 2023Наука и техника

Найден старейший жемчужный город

На острове Синия в Персидском заливе обнаружили старейший город по добыче жемчуга

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Археологи заявили, что они обнаружили старейший город по добыче жемчуга в Персидском заливе. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в пресс-релизе на Phys.org.

Руины города были найдены во время раскопок на острове Синия в эмире Умм-эль-Кувейн, примерно в 50 километрах к северо-востоку от Дубая вдоль побережья Персидского залива. Они датированы концом VI века.

Ранее на острове археологи уже обнаружили древний христианский монастырь возрастом 1400 лет. Город расположен к югу от монастыря и простирается примерно на 12 гектар. Он появился еще до появления ислама на Аравийском полуострове, что указывает на то, что его жители, вероятно, были христианами.

Специалисты нашли множество домов, сделанных из пляжного камня и известкового раствора, от тесных кварталов до более просторных домов с внутренними дворами, что свидетельствует о социальном расслоении. На этом участке также есть признаки круглогодичного проживания. В домах археологи обнаружили жемчужины и грузы, которые ныряльщики, задерживающие дыхание, использовали, чтобы быстро спуститься на морское дно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Венгрия запретила Евросоюзу публиковать заявление по вопросу «ареста» Путина МУС
В США задумались о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем
Звезда «Эйфории» показала тело в бикини
Пленный солдат ВСУ рассказал о преимуществе России на кременском участке
Байден потребовал рассекретить данные разведки о происхождении коронавируса
Мэр Джанкоя заявил об атаке беспилотников на город
Столичный имам раскрыл планы строительства мечети в Новой Москве
Найден старейший жемчужный город
Умер сыгравший в «Гарри Поттере» и «Звездных войнах» актер Пол Грант
Последствия работы ПВО в Джанкое показали на фото
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.