Россиянку забили до смерти после жалобы на сожителя в благотворительный фонд

В Петербурге женщину забили до смерти после жалобы на сожителя в благотворительный фонд

В Санкт-Петербурге женщину забили до смерти после того, как она пожаловалась на сожителя в благотворительный фонд. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Тело погибшей со множественными гематомами нашли на Дрезденской улице утром 20 марта. При этом примерно в 23:00 19 марта женщина встретилась с представителем благотворительного фонда и рассказала, что ее избивает гражданский муж. На ее теле были видны следы побоев.

Решается вопрос о возбуждении дела. Полиция ищет убийцу.

Ранее сообщалось, что на Алтае постоялец дома престарелых до смерти забил пожилого инвалида из-за его просьб о помощи.