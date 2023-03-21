В России предложили запретить импорт товаров из пластика

«Известия»: в России хотят запретить импорт товаров из пластика

Минпромторг России ведет работу по запрету на импорт в страну ряда товаров из пластика. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, среди прочего речь идет об одноразовой посуде, пластиковых контейнерах, пакетах и ватных палочках. Всего в перечне 28 позиций, их предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева. При этом оговаривается, что рассмотрение вопроса об ограничении использования отдельных видов упаковки возможно после проведения анализа ее альтернативных видов, а также стоимости.

Сейчас доля импорта продукции готовых изделий из пластика занимает более 20 процентов российского рынка.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что Россия с 2025 года постепенно начнет отказываться от одноразовых пластиковых товаров. Чиновница пояснила, что процесс будет поэтапным — когда появится достойная альтернатива привычным товарам и упаковке, они будут сразу же заменяться.

1 марта одноразовые полиэтиленовые пакеты, сумки и посуду запретили продавать на Байкальской природной территории. Новые правила введут постепенно — с 1 марта 2023 года они начнут действовать в центральной экологической зоне природной территории, а ровно через год распространятся также на буферную экологическую зону в этом регионе.