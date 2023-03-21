Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
04:06, 21 марта 2023Экономика

В России предложили запретить импорт товаров из пластика

«Известия»: в России хотят запретить импорт товаров из пластика

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Минпромторг России ведет работу по запрету на импорт в страну ряда товаров из пластика. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, среди прочего речь идет об одноразовой посуде, пластиковых контейнерах, пакетах и ватных палочках. Всего в перечне 28 позиций, их предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева. При этом оговаривается, что рассмотрение вопроса об ограничении использования отдельных видов упаковки возможно после проведения анализа ее альтернативных видов, а также стоимости.

Сейчас доля импорта продукции готовых изделий из пластика занимает более 20 процентов российского рынка.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что Россия с 2025 года постепенно начнет отказываться от одноразовых пластиковых товаров. Чиновница пояснила, что процесс будет поэтапным — когда появится достойная альтернатива привычным товарам и упаковке, они будут сразу же заменяться.

1 марта одноразовые полиэтиленовые пакеты, сумки и посуду запретили продавать на Байкальской природной территории. Новые правила введут постепенно — с 1 марта 2023 года они начнут действовать в центральной экологической зоне природной территории, а ровно через год распространятся также на буферную экологическую зону в этом регионе.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Крыму рассказали о целившихся в гражданские объекты дронах
Протезирование зубов сократило риск снижения когнитивных функций
Шольц сообщил о часовых разговорах с Путиным
Совершающие кругосветку на тримаране россияне потеряли свое судно
Венгрия опровергла наложение вето на публикацию заявления ЕС по «аресту» Путина
Счетная палата назвала госдолг российских регионов
В России предложили запретить импорт товаров из пластика
В США продали дом знаменитого ведущего «Оскара»
Белла Хадид отметила пять месяцев трезвости в платье с глубоким декольте
В США рассказали о превращении Евросоюза в военный альянс
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.