Одноразовые товары из пластика запретили в одном регионе России

В Госдуме одобрили запрет на продажу одноразовых товаров из пластика рядом с Байкалом

Одноразовые товары из пластика — полиэтиленовые пакеты, сумки и посуду — запретили продавать на Байкальской природной территории. Соответствующий законопроект одобрил в первом чтении комитет Госдумы по экологии, пишет РИА Новости.

Документ подразумевает, что в центральной экологической зоне и буферной экологической зоне Байкальской природной территории нельзя будет продавать или бесплатно передавать пакеты, сумки, одноразовые мешки, столовые приборы или посуду из полимерных и комбинированных материалов. Перечень запрещенных товаров должен утвердить уполномоченный орган исполнительной власти.

Уточняется, что новые правила введут постепенно — с 1 марта 2023 года они начнут действовать в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, а ровно через год распространятся также на буферную экологическую зону в этом регионе.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что Россия с 2025 года постепенно начнет отказываться от одноразовых пластиковых товаров. Чиновница пояснила, что процесс будет поэтапным — когда появится достойная альтернатива привычным товарам и упаковке, они будут сразу же заменяться.