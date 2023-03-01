Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:40, 1 марта 2023Среда обитания

Одноразовые товары из пластика запретили в одном регионе России

В Госдуме одобрили запрет на продажу одноразовых товаров из пластика рядом с Байкалом

Фото: Ирина Алтухова / РИА Новости

Одноразовые товары из пластика — полиэтиленовые пакеты, сумки и посуду — запретили продавать на Байкальской природной территории. Соответствующий законопроект одобрил в первом чтении комитет Госдумы по экологии, пишет РИА Новости.

Документ подразумевает, что в центральной экологической зоне и буферной экологической зоне Байкальской природной территории нельзя будет продавать или бесплатно передавать пакеты, сумки, одноразовые мешки, столовые приборы или посуду из полимерных и комбинированных материалов. Перечень запрещенных товаров должен утвердить уполномоченный орган исполнительной власти.

Уточняется, что новые правила введут постепенно — с 1 марта 2023 года они начнут действовать в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, а ровно через год распространятся также на буферную экологическую зону в этом регионе.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что Россия с 2025 года постепенно начнет отказываться от одноразовых пластиковых товаров. Чиновница пояснила, что процесс будет поэтапным — когда появится достойная альтернатива привычным товарам и упаковке, они будут сразу же заменяться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Миру предрекли новые землетрясения
Футболист сборной России заявил о желании уехать в Европу
Лукашенко заявил о поддержке инициатив Китая в сфере международной безопасности
Туристка едва не лишилась 4,5 миллиона рублей из-за укуса бешеной кошки
Названы причины падения элитного дома в Турции при землетрясении
Ляйсан Утяшева показала россиянкам простой способ накачать ягодицы к лету
Президент Венгрии потребовала немедленной ратификации Финляндии и Швеции в НАТО
Роскомнадзор назвал причину блокировки Shutterstock
Бывший фронтмен Radish Бен Квеллер сообщил об убийстве 16-летнего сына
Назван самый разбогатевший российский миллиардер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.