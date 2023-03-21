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23:11, 21 марта 2023Мир

ООН оценила план Китая по урегулированию ситуации на Украине

В ООН в ответ на инициативу Китая по Украине заявили, что поощряют все усилия любых стран

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак оценил план Китая по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для нас слишком мало времени прошло, чтобы давать оценки. Нам нужно больше деталей по поводу предложений», — сказал Хак.

При этом он отметил, что ООН поощряет усилия любых стран, которые направлены на мирное разрешение украинского конфликта. «И если будет путь к миру с участием одной из этих стран, мы призываем ее продолжать прилагать усилия», — добавил он.

В феврале МИД Китая обнародовал план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевые моменты — возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

21 марта президент России Владимир Путин заявил, что в основу урегулирования ситуации на Украине может лечь мирный план, предложенный ранее Китаем. Однако российский лидер заявил, что Киев пока не заявлял о своей готовности пойти на мирное урегулирование ситуации.

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Марина Совина
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