Путин оценил план Китая по урегулированию ситуации на Украине

Путин: в основу урегулирования ситуации на Украине могут лечь положения мирного плана КНР

В основу урегулирования ситуации на Украине может лечь мирный план, предложенный ранее Китаем. Так способ решить конфликт оценил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Полагаем, что многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве», — заявил российский президент по итогам встречи с председателем КНР.

Однако Путин заявил, что Киев пока не заявлял о своей готовности пойти на мирное урегулирование ситуации. В свою очередь председатель Китая Си Цзиньпин заверил, что Пекин выступает в вопросе разрешения конфликта на Украине за мир и диалог.

В феврале МИД Китая обнародовал план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевые моменты — возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.