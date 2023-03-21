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18:32, 21 марта 2023Мир

У Си Цзиньпина зародился план

Си Цзиньпин предложил Путину план укрепления взаимодействия России и Китая
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Дмитрий Астахов / Sputnik / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту России Владимиру Путину план укрепления координации и взаимодействия между странами, который может привести Москву и Пекин к процветанию. Об этом сообщает ТАСС.

«Предлагаю укреплять координацию и взаимодействие для получения дополнительной отдачи от практического сотрудничества. Господин президент, готов вместе с вами обозначить план развития двусторонних отношений и практического сотрудничества в интересах процветания и возрождения Китая и России», — предложил Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с российским президентом, после которой лидер КНР сообщил, что Пекин готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса. Он также подчеркнул, что по украинскому вопросу «голос мира и разума берет верх, большинство государств выступают против подливания масла в огонь».

Поездка председателя КНР продлится три дня — с 20 по 22 марта. По итогам визита стороны должны подписать важные двусторонние документы.

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Виктория Кондратьева
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