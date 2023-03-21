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23:25, 21 марта 2023Мир

Президент Мексики напомнил США о подрыве «Северных потоков»

Президент Мексики напомнил США о подрыве «Северных потоков» и призвал к ответу
Сюжет«Северный поток-2»:
Андрес Мануэль Лопез Обрадор

Андрес Мануэль Лопез Обрадор. Фото: Paola Garcia / Reuters

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопез Обрадор прокомментировал доклад Госдепартамента США о правах человека с критикой властей Мексики. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что это «чистое политиканство». По его словам, Соединенные Штаты, оценивая акты насилия в других странах, должны в первую очередь сами ответить на обвинения в саботаже на газопроводах «Северный поток».

«Это как если бы мы оценивали их с точки зрения прав человека: "Почему бы вам не освободить [основателя WikiLeaks Джулиана] Ассанжа? Если вы говорите о журналистике и свободе, почему Ассанж сидит?" Если говорить об актах насилия, почему отмеченный наградами журналист из США утверждает, что правительство США совершило саботаж на газопроводе из России в Европу?» — заявил глава Мексики.

По мнению политика, что эту критику американским властям следует воспринимать в дружеском ключе. Он подчеркнул, что критика высказана с расчетом на то, что Соединенные Штаты перестанут видеть себя мировым правительством.

Президент Мексики также напомнил о ситуации с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который объявил о своем скором аресте. «Если это произойдет, все поймут почему — мы взрослые люди. Чтобы он не попал в бюллетени для голосования. Я говорю так, потому что сам пострадал от фабрикации преступления, потому что меня не хотели видеть кандидатом, а это совершенно недемократично, если народу не дано решать», — сказал он.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже немецкие следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

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Марина Совина
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