В России военнослужащим-мусульманам в зоне СВО разрешили не поститься в Рамадан

ДУМ разрешило исповедующим ислам участникам СВО не поститься в Рамадан

Исповедующие ислам участники специальной военной операции (СВО) могут не соблюдать пост в Рамадан, сказал глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана Камиль Самигуллин. По его словам, это не будет противоречить религиозным канонам, передает ТАСС.

В ходе видеомоста «Москва — Казань» глава ДУМ сообщил, что при определенных обстоятельствах пост дозволено не соблюдать. «Это касается и воинов, они смотрят по своей обстановке, то есть где они находятся», — подчеркнул он.

Поститься можно, если для этого есть условия в месте нахождения участника спецоперации, сказал Самигуллин. В противном случае пост позволяется «придержать для другого времени», заключил он.

Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря, на протяжении которого верующие постятся в светлое время суток. Пост заканчивается праздником Ураза-Байрам. В 2023 году Рамадан начнется 22 марта после захода солнца и продлится по 20 апреля.

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