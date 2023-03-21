Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:45, 21 марта 2023Россия

В России военнослужащим-мусульманам в зоне СВО разрешили не поститься в Рамадан

ДУМ разрешило исповедующим ислам участникам СВО не поститься в Рамадан

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Исповедующие ислам участники специальной военной операции (СВО) могут не соблюдать пост в Рамадан, сказал глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана Камиль Самигуллин. По его словам, это не будет противоречить религиозным канонам, передает ТАСС.

В ходе видеомоста «МоскваКазань» глава ДУМ сообщил, что при определенных обстоятельствах пост дозволено не соблюдать. «Это касается и воинов, они смотрят по своей обстановке, то есть где они находятся», — подчеркнул он.

Поститься можно, если для этого есть условия в месте нахождения участника спецоперации, сказал Самигуллин. В противном случае пост позволяется «придержать для другого времени», заключил он.

Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря, на протяжении которого верующие постятся в светлое время суток. Пост заканчивается праздником Ураза-Байрам. В 2023 году Рамадан начнется 22 марта после захода солнца и продлится по 20 апреля.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду за бойца Вооруженных сил Украины, который разжег костер, вырвав несколько страниц из Корана. Глава российского региона пообещал передать пять миллионов рублей «за ликвидацию этой мрази» и заверил, что деньги будут выплачены незамедлительно и в любое время.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина
Украинские шахматистки снялись с турнира из-за участия в нем россиянок
Священника УПЦ задержали в Киеве
Выявлен ранее неизвестный механизм связи кишечника и депрессии
Раскрыто влияние землетрясений в Турции на местный рынок жилья
Адвокат высказался о проверке блогеров по делам о неуплате налогов
Российский пограничник сбил украинский беспилотник из автомата
На заводе Mercedes начнут собирать китайские автомобили
Европейский авторынок резко вырос
В США рассказали о критическом положении украинской армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.