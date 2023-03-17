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22:47, 17 марта 2023Россия

Кадыров объявил награду за голову сжегшего Коран бойца ВСУ

Кадыров пообещал 10 миллионов рублей за пленение солдата ВСУ, который сжег Коран

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Рамзан Кадыров объявил награду за бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), который разжег костер, используя для растопки страницы Корана. Об этом глава Чечни написал в своем Telegram-канале.

«За ликвидацию этой мрази объявляю награду в пять миллионов рублей. За взятие живым — в два раза больше — десять миллионов рублей», — пообещал политик.

Он заверил, что деньги будут выплачены в любое время. «Знай, кара придет в любой момент. Теперь твоя заячья душонка не будет знать покоя», — добавил Кадыров.

Ранее Кадыров, комментируя появившийся в сети ролик с сожжением Корана бойцами ВСУ, заявил, что эти люди показали свое «истинное фашистско-сатанинское нутро». Также он выразил сомнение, что у бойцов хватило бы смелости сделать это, если бы рядом находились чеченцы или мусульмане. Кроме того, он осудил мусульман, ведущих боевые действия в рядах ВСУ, и добавил, что они будут прокляты, как и те, кто посягнул на Коран.

В январе Кадыров сообщил, что муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев во главе первой группы богословов из Духовного управления мусульман Чеченской Республики прошел подготовку в Российском университете спецназа. По его словам, всего планируют пройти подготовку более 300 кадиев и имамов мечетей Чечни.

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Марина Совина
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