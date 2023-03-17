Кадыров объявил награду за голову сжегшего Коран бойца ВСУ

Кадыров пообещал 10 миллионов рублей за пленение солдата ВСУ, который сжег Коран

Рамзан Кадыров объявил награду за бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), который разжег костер, используя для растопки страницы Корана. Об этом глава Чечни написал в своем Telegram-канале.

«За ликвидацию этой мрази объявляю награду в пять миллионов рублей. За взятие живым — в два раза больше — десять миллионов рублей», — пообещал политик.

Он заверил, что деньги будут выплачены в любое время. «Знай, кара придет в любой момент. Теперь твоя заячья душонка не будет знать покоя», — добавил Кадыров.

Ранее Кадыров, комментируя появившийся в сети ролик с сожжением Корана бойцами ВСУ, заявил, что эти люди показали свое «истинное фашистско-сатанинское нутро». Также он выразил сомнение, что у бойцов хватило бы смелости сделать это, если бы рядом находились чеченцы или мусульмане. Кроме того, он осудил мусульман, ведущих боевые действия в рядах ВСУ, и добавил, что они будут прокляты, как и те, кто посягнул на Коран.

В январе Кадыров сообщил, что муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев во главе первой группы богословов из Духовного управления мусульман Чеченской Республики прошел подготовку в Российском университете спецназа. По его словам, всего планируют пройти подготовку более 300 кадиев и имамов мечетей Чечни.