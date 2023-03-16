Кадыров пообещал найти и наказать глумившихся над Кораном бойцов ВСУ

Рамзан Кадыров пообещал найти и наказать бойцов ВСУ, которые глумились над Кораном

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти и наказать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые глумились над Кораном. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Кадыров опубликовал видео, на кадрах которого запечатлены украинские военные, глумящиеся над Кораном. Комментируя ролик, политик заявил, что эти люди показали свое «истинное фашистско-сатанинское нутро». Также он выразил сомнение, что у бойцов хватило бы смелости сделать это, если бы рядом находились чеченцы или мусульмане.