Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:59, 30 января 2023Россия

Кадыров предрек кару сжегшему Коран датчанину

Глава Чечни Кадыров фразой «в бешеную собаку стреляют» отреагировал на сжигание Корана

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров фразой «в бешеную собаку стреляют не террористы, а санитары» отреагировал на сжигание Корана ультраправым датским политиком Расмусом Палуданом. Такое заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, Пуладан является религиозным террористом и его рано или поздно настигнет кара, которую политик так рьяно ищет. Глава Чечни предрек, что Россия не остановится на уничтожении террористов на Украине и «очистит народы Старого Света от мерзости».

«Когда провокатора настигнет кара, не забудьте, что в этом виновны вы, а не "исламский терроризм", которым вы всякий раз пытаетесь оправдаться в лице граждан (...) Датский выродок "посвятил" этот поджог мне. Я бы многое простил в мой адрес, но этот поступок религиозного террориста я не прощу», — написал в блоге Кадыров.

27 января основатель датской ультраправой партии «Жесткий курс» Палудан заявил, что вновь провел очередную акцию с сожжением экземпляра Корана. Аналогичная акция состоялась у посольства Турции в Стокгольме 21 января.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Песков назвал ложью заявление Бориса Джонсона об «угрозе» Путина ракетами
Возбуждено дело против избившей незрячую со словами «слепые должны сидеть дома»
Шансы Швеции преодолеть разногласия с Турцией по вступлению в НАТО оценили
Отец пострадавшего на квесте в Москве школьника рассказал о случившемся
Отказ России от консультаций по промыслу с Японией объяснили
Косметолог раскрыла россиянам пользу занятий спортом для кожи
МИД России высказался об участии Путина в саммите G20 в Нью-Дели
Западу напомнили о его военных фиаско
В Тегеране обвинили Израиль в причастности к взрывам на заводе иранских БПЛА
Лавров обвинил Запад в заигрывании с террористами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.