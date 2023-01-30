Кадыров предрек кару сжегшему Коран датчанину

Глава Чечни Кадыров фразой «в бешеную собаку стреляют» отреагировал на сжигание Корана

Глава Чечни Рамзан Кадыров фразой «в бешеную собаку стреляют не террористы, а санитары» отреагировал на сжигание Корана ультраправым датским политиком Расмусом Палуданом. Такое заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, Пуладан является религиозным террористом и его рано или поздно настигнет кара, которую политик так рьяно ищет. Глава Чечни предрек, что Россия не остановится на уничтожении террористов на Украине и «очистит народы Старого Света от мерзости».

«Когда провокатора настигнет кара, не забудьте, что в этом виновны вы, а не "исламский терроризм", которым вы всякий раз пытаетесь оправдаться в лице граждан (...) Датский выродок "посвятил" этот поджог мне. Я бы многое простил в мой адрес, но этот поступок религиозного террориста я не прощу», — написал в блоге Кадыров.

27 января основатель датской ультраправой партии «Жесткий курс» Палудан заявил, что вновь провел очередную акцию с сожжением экземпляра Корана. Аналогичная акция состоялась у посольства Турции в Стокгольме 21 января.