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21:58, 27 января 2023Мир

Датский политик снова сжег Коран

Датский политик Палудан сжег Коран у посольства Турции в Копенгагене
Расмус Палудан

Расмус Палудан. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Основатель датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан заявил, что провел очередную акцию с сожжением экземпляра Корана. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, запрещенной и признанной в России экстремистской).

Палудан заявил, что сжег экземпляр Корана у здания посольства Турции в Копенгагене.

«Только что я был у посольства Турции и сжег эту книгу, поскольку важно показать [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану, что мы не приемлем его вмешательства в дела свободы слова в Дании и Швеции», — подчеркнул политик.

21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция протеста, во время которой митингующие сожгли копию Корана. Ее организатором стал датско-шведский политик из крайне правых Расмус Палудан. Анкара резко раскритиковала такие действия. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию актом неуважения по отношению к мусульманам.

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Марина Совина
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