Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:51, 21 марта 2023Культура

Андрей Разин призвал прекратить травлю в адрес Аллы Пугачевой

Разин назвал критику в адрес Пугачевой «безумством сумасшедших идиотов»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский музыкальный продюсер Андрей Разин призвал прекратить травлю в адрес эстрадной певицы Аллы Пугачевой, покинувшей Россию осенью прошлого года. Своим мнением он поделился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Медиаменеджер признался, что не может похвастаться хорошими взаимоотношениями с артисткой, так как она его «не любит», назвав, при этом, критику в адрес Пугачевой «кощунством и издевательством».

«Кто бы что ни говорил, но Алла Борисовна всегда была символом российской эстрады. Не случайно покойный Юра Шатунов говорил, что для него она всегда была примером. Он вместе со мной бывал у нее дома и встречался с ней в домашней обстановке», — рассказал продюсер.

Разин призвал прекратить нападки в адрес певицы, упомянув о возрасте Пугачевой и о том, что она воспитывает детей, а также отметил, что «в свое время тоже спускал на нее собак».

«Но в то время мы с ней были на одном уровне. А то, что с ней делают сейчас — это неправильно. Есть много людей, которые ее любят. Я считаю, что нападение на нее — это просто какое-то безумство сумасшедших идиотов», — заключил медиаменеджер.

Ранее Андрей Разин рассказал, что перенес операцию в Америке и получил инвалидность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Starlink заблокировала использование ВСУ терминалов над новыми регионами России
Эрдоган официально стал кандидатом в президенты Турции
Устроившая драку актриса из «Универа» рассказала свою версию произошедшего
Родители раненной ножом школьницы потребовали от лицея в Химках миллионы рублей
В США распространилась опасная грибковая инфекция
Валерия Меладзе захотели признать иноагентом
Посетитель умер в кафе в российском ТЦ
Бойцы ВСУ смогут бесплатно воспользоваться криобанками
Раскрыта причина любви мужчин к приталенным костюмам
Корабли ВМС Дании замечены около «Северных потоков»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.