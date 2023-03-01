Андрей Разин перенес операцию в Америке и получил инвалидность

Продюсер Андрей Разин рассказал, что перенес операцию в Америке и получил инвалидность

59-летний российский музыкальный продюсер Андрей Разин рассказал о том, что перенес серьезную операцию, а также получил инвалидность. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

Медиаменеджер назвал причины своего переезда из России в США. «Я уехал в 2021 году — проходил обследование. У меня очень тяжелая травма ноги, все об этом знают. Получил инвалидность. Основательно обследовал в Америке все свои сосуды», — рассказал Разин.

Продюсер рассказал, что хирургическое вмешательство не могли провести ни России, ни в Германии, а «американские врачи взялись за это дело». Артист перенес операцию 10 февраля прошлого года и с того момента, по его словам, занимается восстановлением здоровья.

По словам Разина, несмотря на проблемы со здоровьем, он собирается продолжить музыкальную деятельность: «У меня была сложная реабилитация, до сих пор расхаживаю ногу, теряю в весе и слежу за здоровьем. Как я был гражданином России, так и остаюсь им. В настоящее время готовлюсь к большому концертному туру в честь моего 60-летия».

Ранее российский певец SHAMAN получил травму на сцене во время «Концерта для настоящих мужчин» на стадионе «ЦСКА Арена». Артист оценил ситуацию фразой «это же мечта музыканта — умереть на сцене».