Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:47, 1 марта 2023Культура

Андрей Разин перенес операцию в Америке и получил инвалидность

Продюсер Андрей Разин рассказал, что перенес операцию в Америке и получил инвалидность

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

59-летний российский музыкальный продюсер Андрей Разин рассказал о том, что перенес серьезную операцию, а также получил инвалидность. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

Медиаменеджер назвал причины своего переезда из России в США. «Я уехал в 2021 году — проходил обследование. У меня очень тяжелая травма ноги, все об этом знают. Получил инвалидность. Основательно обследовал в Америке все свои сосуды», — рассказал Разин.

Продюсер рассказал, что хирургическое вмешательство не могли провести ни России, ни в Германии, а «американские врачи взялись за это дело». Артист перенес операцию 10 февраля прошлого года и с того момента, по его словам, занимается восстановлением здоровья.

По словам Разина, несмотря на проблемы со здоровьем, он собирается продолжить музыкальную деятельность: «У меня была сложная реабилитация, до сих пор расхаживаю ногу, теряю в весе и слежу за здоровьем. Как я был гражданином России, так и остаюсь им. В настоящее время готовлюсь к большому концертному туру в честь моего 60-летия».

Ранее российский певец SHAMAN получил травму на сцене во время «Концерта для настоящих мужчин» на стадионе «ЦСКА Арена». Артист оценил ситуацию фразой «это же мечта музыканта — умереть на сцене».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о яростном сопротивлении десятков тысяч бойцов ВСУ в Артемовске
Лавров назвал условие продолжения зерновой сделки
Тиктокерша сравнила боль после бразильской подтяжки ягодиц с избиением гориллами
Определены самые популярные направления для путешествий из Москвы в марте
Франция увеличит производство снарядов для поставляемых Киеву вооружений
В Британии рекордно упали цены на жилье
«Меркурий» передадут флоту в марте
В МИД раскрыли планы контактов с госсекретарем США Блинкеном на полях G20
Андрей Разин перенес операцию в Америке и получил инвалидность
В Швейцарии рассказали об ожиданиях НАТО и ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.