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14:02, 23 февраля 2023Культура

Певец SHAMAN оценил полученную на концерте травму фразой «это мечта»

Певец SHAMAN повредил палец о микрофон во время исполнения песни «Я русский»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) получил травму на сцене во время «Концерта для настоящих мужчин» на стадионе «ЦСКА Арена». Соответствующую информацию публикует Пятый канал.

Сообщается, что артист остановил музыку, чтобы исполнить песню «Я русский» а капелла. Так, музыкант набивал ритм пальцем по микрофону, но один из ударов оказался неудачным. Дронов оценил ситуацию фразой «это же мечта музыканта — умереть на сцене».

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Известно, что после выступления исполнитель обратился за медицинской помощью, чтобы обработать поврежденный палец. «Спасибо вам большое! Спасли», — иронично поблагодарил докторов Дронов.

Ранее в феврале певец SHAMAN заявил, что готов творить только в России, отметив, что покинувших страну артистов не осуждает. По словам исполнителя, он не видит себя нигде, кроме России.

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Екатерина Ештокина
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