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16:37, 21 февраля 2023Культура

Певец SHAMAN пообещал творить только в России

ТАСС: Певец SHAMAN заявил, что готов творить только в России

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) заявил, что готов творить только в России, отметив, что покинувших страну артистов не осуждает. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам исполнителя, он не видит себя нигде, кроме России. «С ней связана моя судьба, о ней мои мысли, здесь мое будущее, она вдохновляет меня на творчество. Я часть этой страны. Тут родился, тут вырос, тут я и лягу», — сказал SHAMAN.

Музыкант также уточнил, что артисты, уехавшие из России, сделали выбор, на который имели право. «Я к ним никак не отношусь, потому что я не покидал Россию. Они сделали свой выбор, а я сделал свой, потому что я — русский», — добавил он.

В конце декабря прошлого года россияне назвали лучших певцов 2022 года. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, больше всего голосов получили российские исполнители Олег Газманов и Полина Гагарина. Второе место по результатам опроса занял SHAMAN.

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Варвара Кошечкина
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