Парикмахер назвал приводящую к облысению прическу

Парикмахер Кейси Коулман заявил, что пучок приводит к облысению

Парикмахер Кейси Коулман назвал прическу, которая приводит к облысению. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

Специалист записал не видео консультацию с одной из клиенток. Коулман объяснил женщине, почему у нее отсутствует часть волос на затылке. «Наконец-то я понял, почему у тебя такое пустое пространство на затылке. Это из-за того, что ты носила пучок», — заявил он.

Клиентка, в свою очередь, призналась, что часто укладывает свои пряди в упомянутую прическу. В то же время эксперт отметил, что, помимо пучка, провоцируют облысение резинки, завязанные на голове в несколько раз.

Многие зрители обеспокоились состоянием своих прядей, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Я начала понимать, что у меня происходит на голове. Это все из-за того, что я ношу конский хвост каждый день», «Посмотрев это, я сняла резинку», «Я уже это знаю, поэтому стараюсь ходить с распущенными волосами», — высказывались они.

Ранее сотрудница британского салона красоты Milk + Blush Николь Петти посоветовала женщинам зрелого возраста избегать одной популярной стрижки — перевернутого боба. По словам парикмахера, такой вид прически выглядит негармонично и визуально добавляет лишние годы своей обладательнице.