Парикмахер посоветовала женщинам избегать одной популярной стрижки

Британский парикмахер Николь Петти: стрижка перевернутый боб старит женщин

Сотрудница британского салона красоты Milk + Blush Николь Петти посоветовала женщинам зрелого возраста избегать одной популярной стрижки — перевернутого боба. Ее комментарий на эту тему приводит издание Express.co.uk.

Речь идет о прическе, которая подразумевает коротко остриженные волосы сзади и удлиненные перекинутые на бок пряди спереди. По словам парикмахера, такой вид боба выглядит негармонично и визуально добавляет лишние годы своей обладательнице. «Он невероятно старит и нарушает пропорции лица. Кроме того, считается, что его носят женщины с дурным характером», — пояснила Петти.

В то же время специалистка заявила, что не стоит отказываться от коротких стрижек в целом. «Вместо этого [стрижки перевернутый боб] сделайте пикси, которая подчеркнет черты лица, избавит от лишней густоты и добавит текстуру и объем тонким или редеющим волосам».

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