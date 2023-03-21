TMZ: родители звезды фильма «Она — мужчина» прокомментировали госпитализацию дочери

Родители американской актрисы и звезды фильма «Она — мужчина» Аманды Байнс прокомментировали госпитализацию дочери в психиатрическую больницу после того, как она появилась на улице обнаженной. Об этом пишет TMZ.

По данным источника, близкого к семье актрисы, родители Байнс не рассматривают возможность опекунства над дочерью, несмотря на ее недавний психиатрический приступ. Также отмечается, что Линн и Рик Байнс нашли утешение в том, что актриса сама вызвала полицию.

Инцидент произошел спустя почти год после того, когда Байнс была освобождена от опекунства, которое длилось почти девять лет.

Ранее сообщалось, что актриса была замечена прогуливающейся без одежды недалеко от центра Лос-Анджелеса рано утром в воскресенье, 19 марта. Отмечалось, что Байнс остановила проезжающую мимо машину и сказала водителю, что сходит с ума от психоза. Затем она сама позвонила в службу экстренной помощи, после чего ее поместили в психиатрическую клинику.

Картина «Она — мужчина» вышла в 2006 году. Байнс исполнила главную роль. По сюжету, она переодевается в мужскую одежду и притворяется своим братом.