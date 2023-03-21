Рогов: Киев бросает военных на смерть, чтобы прощупать линию обороны в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские власти бросают военных на смерть, чтобы прощупать линию обороны российских сил в Запорожской области. Его слова о причинах потерь в армии республики передает РИА Новости.

«Украинских боевиков бросают на верную смерть, отправляя чуть ли не ежедневно в разведку боем на линии боевого соприкосновения в Запорожской области», — сказал он. Рогов отметил, что в рамках такой стратегии украинцев не жалеют и приказывают им атаковать для оценки линии обороны, а также скорости взаимодействия войск и подразделений из разных армий.

Как он утверждает, каждая разведка боем Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнее время заканчивается большими потерями личного состава и военной техники. Рогов подчеркнул, что украинской армии не удалось продвинуться по линии фронта, ее отбросили на исходные позиции.

Ранее полковник Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал, что ВСУ стали активнее использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на краснолиманском направлении. По его словам, украинские бойцы применяют беспилотники для разведки. Кроме того, Киселев подчеркнул, что ВСУ, несмотря на большие потери, пытаются узнать, как выстроена система обороны сил России на этом направлении. Он назвал разведку боем со стороны Украины неудачной.