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20:35, 21 марта 2023Россия

В российском регионе зафиксировали массовое заболевание сальмонеллезом

СК сообщил, что в Набережных Челнах произошло массовое заболевание сальмонеллезом

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Набережных Челнах зафиксировали массовое заболевание сальмонеллезом, девять местных жителей госпитализированы. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России по Татарстану в Telegram-канале.

«В медицинские учреждения города Набережные Челны 18 и 19 марта госпитализированы девять человек, у которых в последующем было диагностировано заболевание сальмонеллезом», — говорится в сообщении СК.

По предварительным данным, все девять человек посетили одно из местных заведений общепита. По факту заболевания возбуждено уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

Ранее в московской школе «Покровский квартал» в центре столицы несколько детей отравились антисептиком. По имеющимся данным, антисептик оказался в 17-литровом кулере с питьевой водой.

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Никита Абрамов
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