Стало известно об отравлении детей антисептиком в московской школе

Telegram-канал Shot сообщил об отравлении детей антисептиком в московской школе

В московской школе «Покровский квартал» в центре столицы несколько детей отравились антисептиком. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По имеющимся данным, антисептик оказался в 17-литровом кулере с питьевой водой. Пострадавших увезли из учебного учреждения на скорой помощи.

Сколько именно детей отравились, а также как антисептик попал в питьевую воду, на данный момент неизвестно.

Ранее в Дагестане двухлетняя девочка наелась таблеток своего дедушки от гипертонии и попала в больницу. В результате на родителей девочки составили протокол об административном правонарушении.