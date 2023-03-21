Канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил, что конфликт на Украине может длиться долго

Канцлер Германии Олаф Шольц порассуждал о возможной продолжительности конфликта на Украине, его слова передает издание Rheinische Post.

«Нужно настраиваться на то, что это еще может продлиться долго. Даже когда война закончится, все не станет сразу как обычно. Однако мы не должны прекращать усилия, ради ее окончания», — сказал Шольц. При этом он подчеркнул, что Запад должен продолжать поддержку Украины. «Мы должны понимать, что эта ужасная война и ее последствия еще долго будут нас заботить. Еще долго мы будем иметь дело с расчисткой руин», — добавил он.

16 марта Олаф Шольц заявил, что в настоящее время никто не может прогнозировать, сколько еще продлятся военные действия на территории Украины. При этом он рассказал о готовности Германии продолжать поддерживать Киев, оказывая политическую, гуманитарную, финансовую, а также военную помощь.