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22:45, 16 марта 2023Мир

Шольц отказался прогнозировать сроки окончания украинского конфликта

Канцлер ФРГ Шольц отказался прогнозировать сроки окончания конфликта на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Handelsblatt рассказал о готовности страны продолжать поддерживать Украину, оказывая ей политическую, гуманитарную, финансовую, а также военную помощь. При этом он отказался прогнозировать сроки окончания украинского конфликта, сообщает ТАСС.

«Следует настраиваться на то, что война будет более долгой, пусть даже мы и хотели бы скорого конца», — заявил политик.

По его словам, в настоящее время никто не может прогнозировать, сколько еще продлятся военные действия на территории Украины.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США несколько лет готовили Вооруженные силы Украины (ВСУ) для нанесения ударов по России.

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Марина Совина
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