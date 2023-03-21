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09:32, 21 марта 2023Забота о себе

Привлекательная девушка назвала неожиданную причину отсутствия личной жизни

Daily Mail: 24-летняя девушка призналась, что мужчины боятся ее красоты

Фото: @hope_schwing

24-летняя американка Хоуп Швинг призналась, что не может завести отношения, потому что слишком красива. Об этом пишет издание Daily Mail.

Видео в TikTok, в котором девушка назвала неожиданную причину отсутствия личной жизни, набрало более трех миллионов просмотров.

Я слишком привлекательная, и это мешает мне завести парня. Мужчины запуганы моей красотой и боятся пригласить на свидание. Честно говоря, это проклятие

Хоуп Швинг

В комментариях многие зрители согласились, что иногда красота и сексуальность действительно мешают строить отношения. После этого Швинг пришлось объяснить, что это была ирония. В действительности ее проблема заключается в излишней занятости.

По словам девушки, у нее действительно не было серьезных отношений, кроме «щенячьей» любви в начальной школе. «Я всю жизнь была независимой и привыкла жить одна. Порой кажется, что в Лос-Анджелесе на свидания никто не ходит. Все заняты или попросту не готовы к обязательствам, и я их понимаю», — отметила она.

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Швинг добавила, что не все оценили ее чувство юмора. «Самое смешное, что комментирующие женщины говорят, что мои слова — правда. А мужчины злятся, называют меня уродливой и сумасшедшей», — рассказала она.

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Алиса Дмитриева
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