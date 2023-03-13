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13:57, 13 марта 2023Забота о себе

Телеведущая назвала национальность лучших любовников

The Sun: телеведущая Ульрика Йонссон назвала шведов лучшими любовниками

Фото: Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash

Шведы являются лучшими любовниками, уверяет телеведущая Ульрика Йонссон. Отличительные сексуальные черты этой национальности она назвала в статье для The Sun.

Йонссон уверена, что сексуальность шведов обусловлена их открытостью и смелостью во всем, что касается интимных сторон жизни. Для них секс — не запрещенная для обсуждения тема даже с маленькими детьми. «Я впервые узнала про отношения между мужчиной и женщиной в пять лет в детском саду, — рассказала телеведущая. — Взрослые называли все своими словами, а не объясняли на примере птиц или животных. Дискомфорта во время разговора не было».

По словам Йонссон, шведы воспринимают наготу как естественное состояние человека. Они не застенчивы. Люди загорают и купаются нагишом. Баня для них — лишь место, где можно помыться, а не посмотреть на других. Многие шведы ходят дома без одежды, таким образом изучая свои тело и сексуальность.

Нагота — это не секс. Тем не менее, когда дело доходит до развлечений в спальне, шведы чувствуют себя комфортно из-за отсутствия стеснения

Ульрика Йонссонтелеведущая
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Йонссон утверждает, что скандинавы легко обсуждают мастурбацию. Они знают, что в ней нуждаются не только мужчины, но и женщины. Конечно, никто не будет говорить про это за завтраком, но тема не табуирована.

Для скандинавов секс всегда был инстинктивным, примитивным и естественным действием

Ульрика Йонссонтелеведущая

Во всех аспектах жизни скандинавы одержимы равенством, и секс не исключение. Интимная близость у шведов не начинается и не заканчивается по инициативе мужчины и лишь для его удовольствия. Скандинавские женщины ищут удовольствия для себя и без проблем отстаивают свои права на него, говорит Йонссон.

Секс — это удовольствие для двоих. Шведы не любят излишне романтичные фразы и намеки. О своих желаниях они говорят прямо и четко

Ульрика Йонссонтелеведущая

Равенство в общении в спальне, естественность в отношении наготы и признание, что в удовольствии нет ничего постыдного, — секреты сексуальности шведов. «Все, что вам нужно сделать, это зажечь свечи в спальне, что создаст идеальную остановку для шалостей», — заключила Йонссон.

Ранее сексолог Евгений Кульгавчук объяснил сексуальную тягу молодых мужчин к зрелым женщинам. По его словам, не все мужчины могут преодолеть эдипов комплекс.

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Алиса Дмитриева
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