В России предложили наказывать за скручивание пробега машин

«Известия»: автодилеры предложили ввести в России ответственность за скручивание пробега

Руководство ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложило ввести ответственность за скручивание пробега у автомобилей. Об этом пишут «Известия».

Нынешнее законодательство не предусматривает наказание за корректировку показания одометра. Если же инициатива бизнеса будет поддержана, то за эти манипуляции будет полагаться штраф до 300 тысяч рублей для физических лиц и до миллиона — для юридических.

При этом, заместитель директора по рискам компании «Альфа-Лизинг» Дмитрий Кудрявцев считает, что штрафа за скручивание пробега недостаточно. По его мнению, необходимо взять за образец Германию, где за это полагается год тюрьмы.

Издание отмечает, что корректировка показаний одометра в большей степени касается массовых подержанных машин — в основном российских автомобилей и иномарок стоимостью до миллиона рублей, а среди машин премиум-класса скрученный пробег встречается в каждом третьем случае.

10 марта стало известно, что в начале 2023 года россияне купили 868 257 машин с пробегом, что на 16 процентов больше, чем в январе-феврале прошлого года. лидером рынка стала отечественная марка Lada: за первые два месяца года россияне купили 202 545 таких автомобилей. Второе место заняла Toyota, продажи этой марки составили 94 564 б/у машины, на третьем — Kia (51 213 автомобилей), на четвертом — Hyundai (45 078 автомобилей). Пятерку лидеров вторичного рынка замыкает Nissan, продажи которого выросли до 42 611 машин.

Также выяснилось, что россияне за 2022 год купили 4,8 миллиона б/у легковых машин, суммарно потратив на них 4,3 триллиона рублей. Лидерами вторичного рынка как по объемам, так и по затратам, стали европейские и японские бренды.