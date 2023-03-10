Россияне стали активнее покупать подержанные автомобили

«Автостат инфо»: в январе-феврале в России продажи автомобилей с пробегом выросли на 16%

В начале 2023 года россияне купили 868 257 машин с пробегом, что на 16 процентов больше, чем в январе-феврале прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостат инфо».

Активнее граждане приобретали подержанные автомобили иностранных марок, их было продано 634 485 штук против 233 772 автомобилей российского производства. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года продажи выросли на 18 и 10 процентов соответственно.

При этом лидером рынка стала отечественная марка Lada: за первые два месяца года россияне купили 202 545 таких автомобилей. Второе место заняла Toyota, продажи этой марки составили 94 564 б/у машины, на третьем — Kia (51 213 автомобилей), на четвертом — Hyundai (45 078 автомобилей). Пятерку лидеров вторичного рынка замыкает Nissan, продажи которого выросли до 42 611 машин.

Одним из главных драйверов роста спроса на б/у автомобили является низкая база прошлого года, когда в сегменте еще сохранялся дефицит качественного предложения, объясняет исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Кроме того, изменилась структура рынка: в текущем году в Россию стали завозить больше машин с пробегом из других стран, и они начали составлять серьезную конкуренцию новым автомобилям. Также на рынке новых машин сейчас наблюдается дефицит предложения, поэтому россияне переключились на подержанные авто, считает автоэксперт Владимир Беспалов. Так, за январь-февраль продажи новых машин в стране упали на 62,5 процента, до 74,3 тысячи единиц, отмечалось ранее.

Повышенный интерес россиян подтверждает директор подразделения продаж автомобилей с пробегом компании «Рольф» Ирина Цыганкова. Она также прогнозирует, что по итогам года рынок вырастет в диапазоне 5-6 миллионов автомобилей. Стабильный спрос также ожидает руководитель профильного направления «Автомира» Юрий Савичев. Он подчеркивает, что резкие изменения на рынке происходить не будут при условии сохранения курса доллара в районе 75–80 рублей.

Параллельно с ростом спроса на б/у автомобили увеличиваются и цены на такие машины. В начале 2023 года авто с пробегом подорожали на 6,7 процента. С ноября-декабря 2022 года средняя цена на них выросла до 800 тысяч рублей.