Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:37, 6 марта 2023Экономика

В России обрушились продажи новых автомобилей

В России в феврале 2023 года продали на 62,1 процента меньше новых автомобилей

Фото: Oliur / Unsplash

В феврале в России продали только 41,8 тысячи новых легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих автомобилей) — по сравнению с февралем 2022 года продажи обрушились на 62,1 процента. Об этом со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ) сообщает ТАСС.

Продажи сократились также и в сравнении с началом прошлого года. За январь-февраль в России продали только 74,3 тысячи автомобилей (минус 62,5 процента).

Лидером по реализации в феврале оказался «АвтоВАЗ» — продажи отечественных автомобилей выросли до 23,4 тысячи автомобилей (плюс 5 процентов в сравнении с прошлым февралем). Российскому производителю уступили китайские фирмы Haval и Geely, которые продали 5,3 и 4 тысячи автомобилей (плюс 49 процентов и плюс 85 процентов соответственно).

Материалы по теме:
В России пообещали удвоить выпуск «Москвичей»
В России пообещали удвоить выпуск «Москвичей»
2 марта 2023
Многодетным семьям захотели выдавать сертификаты на покупку машин «АвтоВАЗа»
Многодетным семьям захотели выдавать сертификаты на покупку машин «АвтоВАЗа»
Сегодня

Вместе с сокращением продаж на 60 процентов снизилось производство автомобилей. В 2022 году российские заводы выпустили 620 тысяч автомобилей. В 2023 году из-за дефицита комплектующих и проблем с лакокрасочными материалами производство сократилось на 60 процентов. Так, в стране перестали продаваться модели Lada Vesta и Lada XRay.

На фоне сокращения производства и снижения продаж новых авто выросла популярность автомобилей с пробегом. Соответственно, выросла и их средняя цена. На начало 2023 года б/у автомобили подорожали на 6,7 процента, до 800 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Transparency International
В России озвучили дефицит бюджета
ЕС отказался продать российским авиакомпаниям оставшиеся в России самолеты
На Украине предложили отбирать у пьяных водителей автомобили в пользу ВСУ
Венгрия попросила Европу и США не соревноваться в поставках оружия Украине
Сестра Кардашьян изменилась до неузнаваемости и удивила фанатов
Российские подростки вломились в квартиру, избили пенсионеров и попали на видео
Глава IIHF провел встречу с МОК по вопросу допуска российских хоккеистов на Игры
У чернобыльских собак выявили уникальные изменения ДНК
Стало известно о «неестественном дисбалансе» в украинских войсках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.