В России обрушились продажи новых автомобилей

В России в феврале 2023 года продали на 62,1 процента меньше новых автомобилей

В феврале в России продали только 41,8 тысячи новых легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих автомобилей) — по сравнению с февралем 2022 года продажи обрушились на 62,1 процента. Об этом со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ) сообщает ТАСС.

Продажи сократились также и в сравнении с началом прошлого года. За январь-февраль в России продали только 74,3 тысячи автомобилей (минус 62,5 процента).

Лидером по реализации в феврале оказался «АвтоВАЗ» — продажи отечественных автомобилей выросли до 23,4 тысячи автомобилей (плюс 5 процентов в сравнении с прошлым февралем). Российскому производителю уступили китайские фирмы Haval и Geely, которые продали 5,3 и 4 тысячи автомобилей (плюс 49 процентов и плюс 85 процентов соответственно).

Вместе с сокращением продаж на 60 процентов снизилось производство автомобилей. В 2022 году российские заводы выпустили 620 тысяч автомобилей. В 2023 году из-за дефицита комплектующих и проблем с лакокрасочными материалами производство сократилось на 60 процентов. Так, в стране перестали продаваться модели Lada Vesta и Lada XRay.

На фоне сокращения производства и снижения продаж новых авто выросла популярность автомобилей с пробегом. Соответственно, выросла и их средняя цена. На начало 2023 года б/у автомобили подорожали на 6,7 процента, до 800 тысяч рублей.