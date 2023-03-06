В России подорожали автомобили с пробегом

«Авито авто»: автомобили с пробегом в России подорожали до 800 тысяч рублей

В начале 2023 года автомобили с пробегом подорожали на 6,7 процента. С ноября-декабря 2022 года средняя цена на них выросла до 800 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито авто».

Спрос на такие авто при этом вырос на 7,2 процента. Самыми популярными среди россиян стали подержанные автомобили Lada. По сравнению с ноябрем-декабрем 2022 года они стали дороже на 5,2 процента. Чаще всего в России продавали модели Lada Priora (подорожали до 299 тысяч рублей), Lada 2114 Samara (152 тысячи рублей) и Lada Granta (539 тысяч рублей).

На втором месте по популярности оказались подержанные автомобили Toyota — они подорожали на 6,4 процента. Чаще всего продавались Toyota Camry, Toyota Corolla и Toyota RAV4, чья стоимость с начала января по середину февраля выросла до 1 880 000, 700 000 и 1 990 000 рублей соответственно.

Также в тройке популярных авто с пробегом автомобили бренда Hyundai. Они стали дороже на 12,4 процента. Самая популярная модель, Hyundai Solaris, выросла в цене до 825 тысяч рублей. Hyundai Accent подорожал до 310 тысяч рублей, Hyundai Elantra — до 990 тысяч рублей.

На четвертом и пятом местах по популярности оказались машины марки Kia (их средний ценник вырос на 9,3 процента) и Volkswagen (плюс 6,2 процента).

По данным агентства «Автостат», в январе 2023 года траты россиян на покупку автомобилей с пробегом выросли на 29 процентов и составили 348 миллиардов рублей. За месяц в России купили 361,1 тысячи таких авто. Доля молодых машин (до 10 лет) — выросла до 225 миллиардов рублей, или 65 процентов от общего объема. Из них 111,4 миллиарда рублей потратили на б/у автомобили не старше пяти лет.