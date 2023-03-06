Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:05, 6 марта 2023Экономика

В России подорожали автомобили с пробегом

«Авито авто»: автомобили с пробегом в России подорожали до 800 тысяч рублей

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В начале 2023 года автомобили с пробегом подорожали на 6,7 процента. С ноября-декабря 2022 года средняя цена на них выросла до 800 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито авто».

Спрос на такие авто при этом вырос на 7,2 процента. Самыми популярными среди россиян стали подержанные автомобили Lada. По сравнению с ноябрем-декабрем 2022 года они стали дороже на 5,2 процента. Чаще всего в России продавали модели Lada Priora (подорожали до 299 тысяч рублей), Lada 2114 Samara (152 тысячи рублей) и Lada Granta (539 тысяч рублей).

На втором месте по популярности оказались подержанные автомобили Toyota — они подорожали на 6,4 процента. Чаще всего продавались Toyota Camry, Toyota Corolla и Toyota RAV4, чья стоимость с начала января по середину февраля выросла до 1 880 000, 700 000 и 1 990 000 рублей соответственно.

Материалы по теме:
Купить иномарку за рубежом: в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
Купить иномарку за рубежом:в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
29 октября 2022
«Людоедская история». Почему участники рынка против идеи о специальном обучении таксистов?
«Людоедская история».Почему участники рынка против идеи о специальном обучении таксистов?
12 декабря 2022

Также в тройке популярных авто с пробегом автомобили бренда Hyundai. Они стали дороже на 12,4 процента. Самая популярная модель, Hyundai Solaris, выросла в цене до 825 тысяч рублей. Hyundai Accent подорожал до 310 тысяч рублей, Hyundai Elantra — до 990 тысяч рублей.

На четвертом и пятом местах по популярности оказались машины марки Kia (их средний ценник вырос на 9,3 процента) и Volkswagen (плюс 6,2 процента).

По данным агентства «Автостат», в январе 2023 года траты россиян на покупку автомобилей с пробегом выросли на 29 процентов и составили 348 миллиардов рублей. За месяц в России купили 361,1 тысячи таких авто. Доля молодых машин (до 10 лет) — выросла до 225 миллиардов рублей, или 65 процентов от общего объема. Из них 111,4 миллиарда рублей потратили на б/у автомобили не старше пяти лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
В Кремле пообещали не допускать повторения событий в Брянской области
Российские войска уничтожили свыше 160 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Григорий Лепс рассказал об отношениях с бывшей женой
В Минобороны подтвердили факт аварийной посадки МИ-8 в Воронежской области
В России рассказали о практичности комплекса ПРО «Абакан»
Минобороны раскрыло судьбу экипажа аварийно севшего в Воронежской области Ми-8
Стилистка назвала лучшую одежду для невысоких россиянок
Встречу по газовому хабу в Турции перенесли на неопределенный срок
Военкор рассказал о помощи бойца Украины военным ЧВК «Вагнер» во время атаки ВСУ
В российском регионе два человека погибли при падении автомобиля в озеро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.