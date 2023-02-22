Россияне стали больше тратить на машины с пробегом

Траты россиян на машины с пробегом в январе составили 348 миллиардов рублей

С начала года россияне стали больше тратить на автомобили с пробегом: показатель вырос на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом говорится в исследовании «Открытие авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и агентства «Автостат». Выдержки из него приводит ТАСС.

В общей сложности за январь 2023 года траты россиян на покупку автомобилей с пробегом составили 348 миллиардов рублей, а всего было приобретено 361,1 тысячи таких авто. Немного подросла доля более молодых машин (до 10 лет) — на них потратили 225 миллиардов рублей, или 65 процентов от общего объема (плюс 2 процента год к году). Из них 111,4 миллиарда рублей пришлось на б/у автомобили не старше пяти лет.

Доля китайских подержанных автомобилей как в деньгах, так и в количестве продаж остается низкой: 1,9 и 1,7 процента соответственно, хотя они и демонстрируют самую активную динамику по суммам продаж относительно прошлого года (+70 процентов). Россияне по-прежнему охотнее тратятся на европейские авто (130,8 миллиарда рублей за январь), лишь немного им уступили «японцы» (118,6 миллиарда рублей). Замыкают тройку лидеров корейские автомобили, за ними следуют отечественные бренды (47,8 миллиарда и 25,2 миллиарда рублей).

По оценкам аналитиков, рост затрат на китайские марки при сохранении тенденции будет расти, и во многом он связан с тем, что такие машины стали активно выходить на вторичный рынок. Также отмечается, что многие «китайцы» относятся к сегменту SUV, где цены обычно выше, чем в среднем по рынку.

Ранее представитель Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей заявил, что поставки машин с пробегом из Японии в Россию в 2022 году взлетели почти на 32 процента. А из-за нехватки полупроводников при производстве новых автомобилей цены на машины с пробегом в 2022 году вышли в стране на самый высокий уровень в истории. Они продавались в среднем на 21 процент дороже, чем годом ранее.