Россиянам раскрыли негативные последствия курения для кожи лица

Косметолог Ширин Хайидмурадова: курение провоцирует появление птоза и морщин

Врач-косметолог, дерматолог Ширин Хайидмурадова раскрыла россиянам негативные последствия курения для кожи лица. Ее комментарий публикуют «Аргументы и факты».

По словам медика, в результате употребления сигарет на лбу, переносице и в носогубной зоне образуются так называемые морщины курильщика. Кроме того, данная вредная привычка приводит к более раннему появлению «кисетных морщин», возникающих из-за складывания губ в трубочку, пояснила собеседница издания.

Курение также провоцирует разрушение эластина и коллагена, вследствие чего кожа теряет упругость и становится тонкой и дряблой. Кроме того, она покрывается сосудистой сеткой и обвисает, то есть начинается птоз, указала косметолог.

В феврале британский косметолог Памела Бенито назвала пять главных средств для омоложения кожи. По словам специалистки, достичь данной цели помогут ретиноиды — одна из форм витамина А. В то же время в борьбе со старением эффективны витамин С, гиалуроновая кислота и ниацинамид — форма витамина B3.