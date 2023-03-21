Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:25, 21 марта 2023Ценности

Россиянам раскрыли негативные последствия курения для кожи лица

Косметолог Ширин Хайидмурадова: курение провоцирует появление птоза и морщин

Фото: Unsplash

Врач-косметолог, дерматолог Ширин Хайидмурадова раскрыла россиянам негативные последствия курения для кожи лица. Ее комментарий публикуют «Аргументы и факты».

По словам медика, в результате употребления сигарет на лбу, переносице и в носогубной зоне образуются так называемые морщины курильщика. Кроме того, данная вредная привычка приводит к более раннему появлению «кисетных морщин», возникающих из-за складывания губ в трубочку, пояснила собеседница издания.

Курение также провоцирует разрушение эластина и коллагена, вследствие чего кожа теряет упругость и становится тонкой и дряблой. Кроме того, она покрывается сосудистой сеткой и обвисает, то есть начинается птоз, указала косметолог.

В феврале британский косметолог Памела Бенито назвала пять главных средств для омоложения кожи. По словам специалистки, достичь данной цели помогут ретиноиды — одна из форм витамина А. В то же время в борьбе со старением эффективны витамин С, гиалуроновая кислота и ниацинамид — форма витамина B3.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина
Украинские шахматистки снялись с турнира из-за участия в нем россиянок
Священника УПЦ задержали в Киеве
Выявлен ранее неизвестный механизм связи кишечника и депрессии
Раскрыто влияние землетрясений в Турции на местный рынок жилья
Адвокат высказался о проверке блогеров по делам о неуплате налогов
Российский пограничник сбил украинский беспилотник из автомата
На заводе Mercedes начнут собирать китайские автомобили
Европейский авторынок резко вырос
В США рассказали о критическом положении украинской армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.