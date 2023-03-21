Правительство и оппозиция Испании поспорили из-за симпатии к Путину

Премьер Испании и лидер партии «Вокс» упрекнули друг друга из-за высказываний о Путине

Председатель правительства Испании Педро Санчес и лидер крайне правой партии «Вокс» Сантьяго Абаскаль поспорили из-за высказываний в адрес президента России Владимира Путина в ходе дебатов по предложению о вынесении вотума недоверия премьеру. Об этом сообщает ТАСС.

Санчес напомнил, что в Twitter-аккаунте Абаскаля появлялись записи, «восхвалявшие российского президента», однако позже они были удалены. Абаскаль в свою очередь заявил, что некоторые представители правительства просят о мирном соглашении с Путиным и поддерживают российского лидера.

«Вокс» также объяснила инициативу о вотуме недоверия тем, что, по их мнению, Санчес разрушил экономику страны и подорвал процветание испанцев.

Ранее в марте министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что королевство не будет направлять украинским властям истребители. Она также отметила, что истребители Eurofighter и F-18, которые есть у Испании, требуют специфической подготовки и обучения.