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14:31, 17 марта 2023Мир

Испания отказалась поставлять Украине истребители

Министр обороны Испании Роблес: страна не будет поставлять Украине истребители

Фото: Borja Suarez / Reuters

Правительство Испании не будет направлять украинским властям истребители, заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес. Цитату приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что Мадрид относится с уважением к решениям, принятым другими государствами для помощи Киеву. Однако это не значит, что королевство пойдет на такие же меры. Роблес также отметила, что истребители Eurofighter и F-18, которые есть у Испании, требуют специфической подготовки и обучения.

Президент Польши Анджей Дуда ранее рассказал, что в ближайшие дни Киев получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. О таком же решении позднее заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер: он отметил, что власти страны одобрили передачу Киеву 13 самолетов МиГ-29.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это подтверждает вовлеченность НАТО в украинский конфликт.

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Виктория Кондратьева
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