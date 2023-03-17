Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:34, 17 марта 2023Мир

Кабмин Словакии одобрил передачу МиГ-29 Украине

Премьер Словакии Хегер заявил о решении передать советские истребители МиГ-29 Украине

Фото: David W Cerny / Reuters

Кабинет министров Словакии одобрил передачу советских истребителей МиГ-29 Украине. Об этом заявил и.о. премьер-министра страны Эдуард Хегер, передает «Интерфакс».

«Словакия направит истребители МиГ-29 на Украину», — заявил премьер.

Ранее Хегер выразил мнение, что Братислава все же примет решение о передаче Украине советских истребителей МиГ-29. Хегер считает, что правительство Словакии обладает необходимыми компетенциями для того, чтобы отправить неиспользуемые самолеты Киеву. Комментируя намерение оппозиции убедиться в том, что истребители все еще располагаются на авиабазе Слиач, но находятся в нерабочем состоянии, политик сказал: «Они спокойно могут это сделать, если успеют».

По словам премьера, вопрос о готовности Словакии поставить Украине советские истребители МиГ-29 для замещения поредевшего украинского авиапарка разделил парламент страны на сторонников и ярых противников такой меры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Продолжение в новости В Кремле оценили поставки истребителей Польши и Словакии на Украину
Последние новости
В России ответили на заявление из ЕС о причинах диверсий на «Северных потоках»
Акции разработчика китайского аналога ChatGPT подскочили
В Кремле прокомментировали передачу Словакией и Польшей МиГ-29 Украине
На Украине предложили развернуть производство боеприпасов под землей
Россиянам пообещали безвизовые турпоездки в одну исламскую республику
В Кремле оценили поставки истребителей Польши и Словакии на Украину
В Кремле подтвердили продление зерновой сделки
15-летний сын российской чиновницы на чужом авто насмерть сбил пенсионера
Кремль отреагировал на выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры
Россияне поставили рекорд по сбору орехов и грибов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.