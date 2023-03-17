В Кремле оценили поставки истребителей Польши и Словакии на Украину

Песков счел поставки МиГ-29 Польши и Словакии на Украину примером участия НАТО в конфликте

Сообщения о том, что Польша и Словакия решили поставить Киеву истребители МиГ-29 — еще один пример высокой степени вовлеченности НАТО в конфликт и указание на то, что страны альянса являются его участницами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Это еще один пример того, как целый ряд стран — членов Североатлантического альянса, включая Польшу, повышает уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт», — так сообщения о поставках оценили в Кремле.

Как заявил ранее премьер-министр страны Эдуард Хегер, правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.