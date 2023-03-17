В Польше назвали большую политическую цель в отношении Украины

Польский президент Дуда заявил, что принятие Украины в ЕС является целью Польши и Чехии

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с чешским коллегой Петром Павелом назвал цель в отношении Украины. По его словам, таковой является принятие республики в Европейский союз (ЕС), передает ТАСС.

«У нас нет никаких сомнений, что Украина должна стать частью Евросоюза. Ее вступление в сообщество — наша большая политическая цель», — подчеркнул глава государства.

Дуда заявил, что страна обладает огромным потенциалом в области сельского хозяйства, природных ресурсов и промышленности. Для Польши и Чехии одним из наиболее перспективных направлений взаимодействия является совместная работа по восстановлению Украины.

Петр Павел указал, что конфликт на Украине сплотил страны Центральной Европы и усилил их роль в Евросоюзе, в том числе дал понять, каким потенциалом они обладают, и продемонстрировал важность союзнических отношений.

Ранее Дуда сообщил, что Варшава передаст Киеву несколько истребителей МиГ-29. По его словам, это четыре самолета в полностью рабочем состоянии. До этого польские власти заявили о возможности поставить украинской стороне истребители. При этом отмечалось, что передача может произойти только в коалиции с другими странами НАТО.