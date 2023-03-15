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01:31, 15 марта 2023Мир

В Словакии заявили о намерении передать Украине самолеты МиГ-29

И.о. премьера Словакии Хегер: Братислава примет решение передать Украине самолеты МиГ-29

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

И.о. премьера Словакии Эдуард Хегер выразил мнение, что Братислава все же примет решение о передаче Украине советских истребителей МиГ-29. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на сайте газеты SME.

Хегер считает, что правительство Словакии обладает необходимыми компетенциями для того, чтобы отправить неиспользуемые самолеты Киеву. А комментируя намерение оппозиции убедиться в том, что истребители еще находятся на авиабазе Слиач, но находятся в нерабочем состоянии, политик сказал: «Они спокойно могут это сделать, если успеют».

Ранее Хегер говорил, что вопрос о готовности Словакии поставить Украине советские истребители МиГ-29 для замещения поредевшего украинского авиапарка разделил парламент страны на сторонников и ярых противников такой меры.

В феврале парламент Словакии выразил официальную поддержку Украине и принял резолюцию о существовании «террористического режима» в России.

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Екатерина Подвигина
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