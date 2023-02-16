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20:05, 16 февраля 2023Мир

Словакия приняла резолюцию о «террористическом режиме» в России

Pravda: парламент Словакии принял резолюцию о «террористическом режиме» в России

Фото: Nasarbitw / Wikimedia

Парламент Словакии выразил официальную поддержку Украине и принял резолюцию о существовании «террористического режима» в России. Об этом пишет словацкая газета Pravda.

Сообщается, что за принятие резолюции проголосовали 78 из 120 присутствовавших на парламентском заседании депутатов. Согласно новому документу, Словакия не признает легитимность и результаты референдумов, проведенных Россией в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области, а также поддерживает инициативу Европарламента по созданию трибунала для расследования «преступлений России против Украины».

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что вопрос о готовности Словакии поставить Украине советские истребители МиГ-29 для замещения поредевшего украинского авиапарка разделил парламент страны на сторонников и ярых противников такой меры. По его словам, оппозиционные партии выступают против решений, которые могут поставить обороноспособность страны под угрозу, даже несмотря на гарантии от западных союзников о компенсации в виде истребителей западного производства.

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Глеб Бажуткин
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