Словакия приняла резолюцию о «террористическом режиме» в России

Pravda: парламент Словакии принял резолюцию о «террористическом режиме» в России

Парламент Словакии выразил официальную поддержку Украине и принял резолюцию о существовании «террористического режима» в России. Об этом пишет словацкая газета Pravda.

Сообщается, что за принятие резолюции проголосовали 78 из 120 присутствовавших на парламентском заседании депутатов. Согласно новому документу, Словакия не признает легитимность и результаты референдумов, проведенных Россией в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области, а также поддерживает инициативу Европарламента по созданию трибунала для расследования «преступлений России против Украины».

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что вопрос о готовности Словакии поставить Украине советские истребители МиГ-29 для замещения поредевшего украинского авиапарка разделил парламент страны на сторонников и ярых противников такой меры. По его словам, оппозиционные партии выступают против решений, которые могут поставить обороноспособность страны под угрозу, даже несмотря на гарантии от западных союзников о компенсации в виде истребителей западного производства.