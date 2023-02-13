Вопрос о поставке советских МиГ-29 Украине вызвал раскол в Словакии

Euroactiv: вопрос о поставке Украине самолетов МиГ-29 разделил парламент Словакии

Вопрос о готовности Словакии поставить Украине советские истребители МиГ-29 для замещения поредевшего украинского авиапарка разделил парламент страны на сторонников и ярых противников такой меры. О расколе заявил изданию Euroactiv словацкий премьер-министр Эдуард Хегер.

По его словам, оппозиционные партии выступают против решений, которые могут поставить обороноспособность страны под угрозу, даже несмотря на гарантии от западных союзников о компенсации в виде истребителей западного производства. Он также сообщил, что оппозиция намерена подать в парламент резолюцию, запрещающую поставку самолетов.

Словакия имеет 11 истребителей МиГ-29 советского производства, которые с сентября 2022 года сняты с вооружения. Министр обороны Ярослав Надь ранее заявлял, что их можно привести в порядок для передачи Украине, поскольку есть завод, где можно производить нужные запчасти.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Словакию передать его стране сверхзвуковые истребители МиГ-29. Официальная просьба прозвучала на полях саммита Евросоюза.

В конце января Ярослав Надь уже заявлял, что Братислава готова передать МиГ-29 Киеву.