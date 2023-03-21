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18:14, 21 марта 2023Путешествия

Россияне стали лидерами по поездкам еще в одну популярную курортную страну Азии

Посол России в Коломбо Джагарян: россияне стали лидерами по поездкам в Шри-Ланку

Фото: Rafiq Maqbool / AP

Российские туристы стали лидерами по поездкам еще в одну популярную курортную страну Азии — Шри-Ланку. Об этом заявил посол России в Коломбо и на Мальдивах Леван Джагарян, его комментарий приводит РИА Новости.

По словам высокопоставленного дипломата, ланкийцы отмечают этот факт с большим удовлетворением. «Потому что мы являемся очень важным источником поступления в бюджет Шри-Ланки, обеспечения работоспособности», — пояснил он.

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При этом посол подчеркнул, что количество рейсов «Аэрофлота» в Шри-Ланку к лету может уменьшиться. Это произойдет из-за смены погодных условий в стране.

Ранее в марте стало известно, что россияне стали абсолютными лидерами по турпотоку на Мальдивы, которые считаются любимым курортом богачей, обогнав иностранцев. С начала 2023 года азиатскую страну посетили свыше 53 тысяч отечественных туристов.

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Фариза Бацазова
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