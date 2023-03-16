Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:22, 16 марта 2023Путешествия

Россияне обогнали иностранцев по турпотоку на любимый курорт богачей

За 2023 год Мальдивы посетили 53,2 тысячи россиян, обогнав иностранцев по турпотоку

Фото: Masroor Ahmed / Unsplash

Россияне стали абсолютными лидерами по турпотоку на Мальдивы, которые считаются любимым курортом богачей, обогнав иностранцев — с начала 2023 года страну посетили свыше 53 тысяч отечественных туристов. Об этом пишет The Edition со ссылкой на статистические данные Министерства туризма островного государства.

Согласно опубликованной информации, общее количество прибывших в страну иностранцев с 1 января по 13 марта достигло 428,8 тысячи человек, что на 24 процента больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Материалы по теме:
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах. Куда отправиться в захватывающее путешествие?
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах.Куда отправиться в захватывающее путешествие?
Промо
9 ноября 2021
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021

Ведущим рынком для Мальдив в первом квартале 2023 года стала Россия: с января сюда прибыли 53,2 тысячи путешественников (12,4 процента от общего числа туристов). На втором месте оказались жители Индии — пляжную страну посетили 46,4 тысячи человек (10,8 процента), на третьем — отдыхающие из Великобритании (40,1 тысячи человек — 9,4 процента). В топ-10 со значительным отрывом также вошли граждане Италии, Германии, Франции, США, Китая, Швейцарии и Польши.

Ранее в марте стало известно, что российские туристы смогут оплачивать услуги в отелях и гостиницах на Мальдивах по QR-коду. Новый платежный сервис на любимом курорте богачей запустила туристическая компания из России вместе с иностранным сервис-провайдером.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море беспилотника США
Сотни пассажиров застряли в азиатском аэропорту из-за компьютерного сбоя
В России украинского военного посадили на 20 лет за убийство людей из огнемета
Врач назвал неожиданный продукт для профилактики дефицита железа
Французские депутаты потребовали отставки премьер-министра
Концерн Rheinmetall заявил о рекордной выручке из-за конфликта на Украине
Власти Франции примут закон о повышении пенсионного возраста в обход парламента
Израиль объяснил ограничения в помощи Украине договоренностью с Россией по Сирии
Посылку с двумя килограммами мефедрона нашли в постамате на Сахалине
ФИФА встала на сторону «Зенита» в споре со шведским клубом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.