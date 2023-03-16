Россияне обогнали иностранцев по турпотоку на любимый курорт богачей

За 2023 год Мальдивы посетили 53,2 тысячи россиян, обогнав иностранцев по турпотоку

Россияне стали абсолютными лидерами по турпотоку на Мальдивы, которые считаются любимым курортом богачей, обогнав иностранцев — с начала 2023 года страну посетили свыше 53 тысяч отечественных туристов. Об этом пишет The Edition со ссылкой на статистические данные Министерства туризма островного государства.

Согласно опубликованной информации, общее количество прибывших в страну иностранцев с 1 января по 13 марта достигло 428,8 тысячи человек, что на 24 процента больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ведущим рынком для Мальдив в первом квартале 2023 года стала Россия: с января сюда прибыли 53,2 тысячи путешественников (12,4 процента от общего числа туристов). На втором месте оказались жители Индии — пляжную страну посетили 46,4 тысячи человек (10,8 процента), на третьем — отдыхающие из Великобритании (40,1 тысячи человек — 9,4 процента). В топ-10 со значительным отрывом также вошли граждане Италии, Германии, Франции, США, Китая, Швейцарии и Польши.

Ранее в марте стало известно, что российские туристы смогут оплачивать услуги в отелях и гостиницах на Мальдивах по QR-коду. Новый платежный сервис на любимом курорте богачей запустила туристическая компания из России вместе с иностранным сервис-провайдером.