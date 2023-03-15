Россияне смогут отдыхать на излюбленном курорте богачей без наличных и карт

АТОР: россияне смогут оплачивать услуги в отелях на Мальдивах по QR-коду

Российские туристы смогут оплачивать услуги в отелях и гостиницах на Мальдивах по QR-коду. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что новый платежный сервис на любимом курорте богачей запустила туристическая компания из России вместе с иностранным сервис-провайдером. «Российские туристы могут оплачивать свои счета в отеле с помощью QR-кода с любых российских карт, как платежной системы "Мир", так и Visa и Mastercard», — отметили в АТОР.

Для оплаты услуг россиянам нужно отсканировать QR-код в отеле и ввести личные данные (фамилию и имя, номер виллы и сумму пополнения в USD). Далее туристам необходимо ввести данные банковской карты и оплатить. Уточняется, что приложение автоматически покажет стоимость услуг в рублях. В АТОР подчеркнули, что новый сервис работает во всех крупных отелях на Мальдивах. Теперь отдыхающие смогут обходиться без наличных при расчете за проживание и дополнительные услуги в самой гостинице.

Ранее в феврале сообщалось, что российские туристы стали лидерами по поездкам на Мальдивы. С начала 2023 года и по 8 февраля на любимом курорте богачей побывали 28,9 тысячи россиян или 13 процентов от общего количества прибывших в азиатскую страну путешественников.