Мужчинам назвали причины развития синдрома ожидания сексуальной неудачи

Сексолог Лучкина: к синдрому ожидания сексуальной неудачи приводят стресс и страх

Спровоцировать синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи у мужчины могут стресс, неуверенность в себе и еще ряд причин. Основные из них сексолог-психолог Россияна Лучкина назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Лучкиной, синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи (СТОСН) — это распространенное расстройство эрекции, приводящее к страху перед интимной близостью. Мужчину, страдающего СТОСН, одолевают навязчивые мысли, что он не сможет совершить нормальный половой акт. Они отвлекают его от любовных игр, вовлеченность в которые и помогает качественному возбуждению. В результате происходит та самая сексуальная неудача, которой мужчина так опасался, и навязчивые опасения перед новым возможным срывом только усиливаются, добавила психолог.

В качестве основных причин развития синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи специалистка назвала однажды случившийся неудачный опыт, неврозы, депрессию, беспокойство перед близостью с новым партнером. К развитию СТОСН также может привести временное ослабление потенции, вызванное употреблением алкоголя или физическим и эмоциональным перенапряжением. Иногда его причиной становится недооценка мужчиной своих половых функций.

Сильно сказываются на уверенности мужчины в себе и упреки и оскорбления во время секса со стороны женщины. Поэтому при неудаче в постели обоим партнерам важно сохранять невозмутимость. Если к ситуации не будет привлечено слишком много внимания, при следующем контакте все закончится благополучно. В противном случае же может произойти так, что после этой неудачи у мужчины сформируется страх, и его проявления будут только усиливаться перед близостью Россияна Лучкина сексолог-психолог

Чтобы справиться с синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи, Лучкина рекомендовала обратиться к специалисту, занимающемуся сексуальным поведением. Также помогут восстановление доверительных отношений между сексуальными партнерами и уменьшение уровня психоэмоционального напряжения и физической перегруженности.

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