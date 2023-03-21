Убийцам рэпера XXXTentacion дали пожизненный срок

Убившие рэпера XXXTentacion мужчины получили пожизненный срок

Троих мужчин признали виновными в убийстве рэпера XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Онфрой), которое произошло в 2018 году. Об этом сообщает The Guardian.

28-летний Майкл Боутрайт, 26-летний Дедрик Уильямс и 24-летний Трейвон Ньюсом были признаны виновными в вооруженном ограблении, повлекшем за собой убийство. Сообщается, что приговор о пожизненном лишении свободы вскоре вступит в силу.

Ранее Роберт Аллен, один из четырех обвиняемых в убийстве XXXTentacion, рассказал о событиях, предшествовавших преступлению. Аллен признал себя виновным по обвинению в убийстве рэпера в августе 2022 года и согласился дать показания против других подсудимых. По словам мужчины, он не решался совершить нападение и призывал соучастников отказаться от плана.

О смерти исполнителя стало известно 18 июня 2018 года. Двое вооруженных людей напали на музыканта, когда он находился в своей машине. Один из нападавших выстрелил в XXXTentacion из пистолета. Онфрой умер в больнице от ранения, перед этим впав в кому.