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04:15, 21 марта 2023Путешествия

Совершающие кругосветку на тримаране россияне потеряли свое судно

Тримаран совершающих кругосветку россиян утонул в Тихом океане во время их эвакуации

Фото: Russian Ocean Way. Кругосветка на тримаране

Совершающие кругосветку на тримаране россияне потеряли свое судно в Тихом океане, сообщил глава экспедиции «По пути великих российских мореплавателей» Евгений Ковалевский. Его слова приводит ТАСС.

Ковалевский уточнил, что судно утонуло во время эвакуации, которая прошла на прошлой неделе. Тогда капитан судна Sounion смог найти тримаран в сложных штормовых условиях, однако предупредил его экипаж, что надувное судно придется бросить. При
этом попытка спасения судна была предпринята, сухогруз взял его на буксир. «Операция происходила уже поздней ночью, из-за неблагоприятных ветро-волновых условий тримаран оторвало от сухогруза», — рассказали в экспедиции.

Вместе с тримараном путешественники потеряли все находившееся на нем оборудование и вещи. Однако Ковалевский заявил, что участники экспедиции намерены продолжить свою кругосветку в апреле. По его словам, российский путешественник Дмитрий Трубицын дал согласие использовать его надувной катамаран, который он хранит на острове Пасхи.

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Ранее сообщалось, что в Чили были эвакуированы участники кругосветной экспедиции «По пути великих российских мореплавателей», которая осуществлялась на уникальном парусном тримаране. В ночь на 16 марта экипаж тримарана экстренно связался с руководителем берегового штаба Юлией Калюжной. Путешественники сообщили о том, что у тримарана сломалось рулевое управление и он потерял контроль. Незамедлительно была организована спасательная операция. В ней приняли участие ВМС Чили и бразильский корабль, который двигался в сторону Чили.

Кругосветная экспедиция «По пути великих российских мореплавателей» стартовала в начале июля 2021 года из Кронштадта. На борту судна постоянно находятся двое — уроженец Томска Евгений Ковалевский и Станислав Березкин из Новосибирска. Изначально они рассчитывали обогнуть Земной шар за два года, однако с самого начала начались поломки и ремонтировать тримаран приходится довольно часто, что затягивает время в пути.

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Марина Совина
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