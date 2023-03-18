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05:21, 18 марта 2023Мир

Участников российской кругосветной экспедиции эвакуировали в Чили

Участников российской кругосветной экспедиции эвакуировали в Чили из-за поломки судна

Фото: Russian Ocean Way. Кругосветка на тримаране

В Чили были эвакуированы участники кругосветной экспедиции «По пути великих российских мореплавателей», которая осуществлялась на уникальном парусном тримаране. Причиной эвакуации стала поломка судна. Об этом сообщается в Telegram-канале экспедиции.

В сообщении говорится, что в ночь на 16 марта экипаж тримарана экстренно связался с руководителем берегового штаба Юлией Калюжной. Путешественники сообщили о том, что у тримарана сломалось рулевое управление и он потерял контроль. Незамедлительно была организована спасательная операция. В ней приняли участие ВМС Чили и бразильский корабль, который двигался в сторону Чили и забрал на свой борт команду и взял на буксир тримаран.

Теперь участникам экспедиции предстоит определить свои дальнейшие действия.

Кругосветная экспедиция «По пути великих российских мореплавателей» стартовала в начале июля 2021 года из Кронштадта. На борту судна постоянно находятся двое — уроженец Томска Евгений Ковалевский и Станислав Березкин из Новосибирска. Изначально они рассчитывали обогнуть Земной шар за два года, однако с самого начала начались поломки и ремонтировать тримаран приходится довольно часто, что затягивает время в пути.

Ранее сообщалось, что первая в России зеленая экспедиция пройдет через Арктику, Балтийское, Средиземное и Черное моря. В нее отправится путешественник Эльдар Мухарашев на тримаране, который он сам спроектировал и построил.

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Екатерина Подвигина
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