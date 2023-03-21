Раскрыто влияние землетрясений в Турции на местный рынок жилья

Hürriyet: землетрясения в Турции привели к росту активности на рынке и подорожанию жилья

После мощных землетрясений в Турции активность на рынке недвижимости в этой стране, а также цены на жилье повысились. Информацию об этом раскрыла турецкая газета Hürriyet.

По данным издания, природные катаклизмы привели к «мобилизации» рынка жилья на продажу. Кроме того, авторы публикации отметили рост спроса на более безопасные районы Стамбула, так как большое число людей захотело сменить место жительства.

Согласно результатам исследования аналитиков платформы по оценке недвижимости Endeksa, в феврале 2023 года число объектов недвижимости, выставленных на продажу в Стамбуле, взлетело на 49 процентов. Кроме того, цена за квадратный метр жилья в городе за второй месяц текущего года увеличилась на шесть процентов, а за год — на 156 процентов. В результате средняя стоимость «квадрата» достигла 25,8 тысячи лир (около 104,6 тысячи рублей), а средняя сумма за объект — 3,1 миллиона лир (приблизительно 12,5 миллиона рублей).

В феврале эксперты «Авито Недвижимости» предсказали, что на рынке недвижимости Турции после землетрясений некоторое время будет наблюдаться застой. Они предположили, что власти страны начнут жестче контролировать строительство, ужесточат нормы и стандарты, отчего стоимость жилья может увеличиться. При этом спрос на недвижимость, добавили они, в ближайшее время будет низким.