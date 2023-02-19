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22:03, 19 февраля 2023Среда обитания

Оценены изменения цен на жилье в Турции после землетрясений

«Известия»: на рынке недвижимости Турции после землетрясений ожидается застой

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Эксперты «Авито Недвижимости» сообщили, что на рынке недвижимости Турции после землетрясений некоторое время будет наблюдаться застой. Об этом пишут «Известия».

Ожидается, что власти страны начнут жестче контролировать строительство, ужесточат нормы и стандарты, отчего стоимость жилья может увеличиться. По мнению аналитиков, в ближайшее время спрос на жилье в Турции будет низким.

При этом отмечается, что, согласно исследованию компании, природные катаклизмы не всегда так сильно влияют на рынок.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала это землетрясение сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе. Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум заявил, что проблемы с грунтом стали причиной разрушения большей части зданий в результате прошедших в стране землетрясений.

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Марина Совина
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